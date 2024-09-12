Путин встретился с раненым героем РФ подполковником Даниловым

Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым и рассказал ему о награде

Президент России Владимир Путин лично навестил в клинике подполковника Александра Данилова, который после вторжения ВСУ в Курскую область вывел из окружения российских бойцов и вызвал огонь на себя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С первых дней вторжения боевиков в Курскую область Данилов командовал батальоном в населенном пункте Малая Локня. Он вывел из окружения более 30 военнослужащих, а затем вызвал артиллерийский огонь противника на себя и получил контузию.

В беседе с президентом герой СВО отметил, что ему удалось вывести людей из окружения и взять в плен одного военнослужащего ВСУ.

Глава государства поблагодарил Данилова за совершившему героический поступок, отметив, что Минобороны представили его к званию Героя Российской Федерации. Также Путин рассказал о принятом решении по выздоровлении направить офицера на учебу в академию Генерального штаба. Сейчас Данилов находится в многопрофильной клинике Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова.

Командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов ранее рассказал, что в Курской области ВСУ запустили дроны с колонками, призывая российских военных сдаться в плен.