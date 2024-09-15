Появились неформальные кадры встречи Путина с подполковником Даниловым

Зарубин показал неформальное видео со встречи Путина с подполковником Даниловым

Журналист Павел Зарубин опубликовал неформальные моменты встречи президента России Владимира Путина с подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной поселка Малая Локня Курской области. Кадры корреспондент разместил в Telegram-канале .

На записи видно, как президент зашел в палату к Данилову, поздоровался с подполковником и предложил ему присесть.

«Вы садитесь туда, а я возьму стульчик», — сказал глава государства.

Также он попросил присесть всех остальных присутствовавших при встрече.

«Присаживайтесь. Проходите, садитесь», — попросил Путин.

Беседа состоялась в Военно-медицинской академии. Во время оборонительных действий в период с 8 по 24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп ВСУ, порядка восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей. Также бойцы взяли в плен одного военнослужащего противника.

«Для нанесения максимальных потерь ВСУ Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму», — сообщали в пресс-службе Кремля.

После подполковника представили к званию Героя России.