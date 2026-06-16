Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября

Президент Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму девятого созыва. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно тексту, выборы состоятся 20 сентября — в единый день голосования. Наряду с думскими в восьми регионах страны пройдут выборы губернаторов, а в 39 изберут новые созывы региональных парламентов.

По данным ЦИК, уже 34 субъекта подали заявки на организацию дистанционного электронного голосования. Восемь регионов, в которых ДЭГ применялось в прошлых избирательных кампаниях, в этот раз отказались от подобной технологии.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, эти выборы станут первыми для более чем 1,6 миллиона молодых россиян. Также она анонсировала меры, которые позволят усовершенствовать процесс очного голосования.