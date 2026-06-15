Выборы 2026 года станут первыми для более 1,6 миллиона молодых россиян

Более 1,6 миллиона молодых россиян впервые примут участие в выборах в единый день голосования в этом году. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что все они достигли возраста 18 лет, когда закон разрешает принимать участие в голосовании.

«В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, больше чем 1 миллион 600 тысяч молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки», — заявила Памфилова.

Единый день голосования пройдет в России 20 сентября. Избиратели проголосуют за депутатов Госдумы, а жители восьми регионов выберут новых руководителей. Кроме того, в 39 субъектах пройдут выборы в региональные парламенты.

В конце мая сотрудник Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова объявила, что заявление о проведении дистанционного электронного голосования 20 сентября 2026 года подали 34 региона России. Она подчеркнула, что еще восемь субъектов, где ДЭГ уже использовали, решение пока не приняли.