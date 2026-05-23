Заявки на применение ДЭГ на выборах в 2026 году подали 34 субъекта России

Заявки на применение дистанционного электронного голосования в Единый день голосования в 2026 году подали 34 субъекта Российской Федерации. Об этом на Всероссийском электоральном экспертном форуме в Мастерской управления «Сенеж» заявила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова, ее процитировало РИА «Новости» .

«На данный момент 34 региона подали заявки для применения дистанционного электронного голосования в текущем избирательном цикле. <…> Восемь регионов с опытом применения ДЭГ не подали заявки», — сказала Булгакова.

Единый день голосования пройдет в России 20 сентября 2026 года. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы и губернаторов.

Ранее в ЦИК сообщили, что на выборах в 2026 году речь не идет об отказе от традиционного голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что от базового волеизъявления граждан никто не откажется, но голосование на стационарных участках усовершенствуют, сделают более современным.