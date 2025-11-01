Россияне обчистили рынок б/у машин в Китае и Южной Корее из-за изменений утильсбора

Дефицит поддержанных машин зафиксировали в Южной Корее и Китае, сообщил Shot . По его информации, причина в том, что российские покупатели перед увеличением утилизационного сбора практически полностью обчистили азиатский рынок б/у машин.

Журналисты выяснили, что у российских автоперекупщиков, специализирующихся на азиатском направлении, наступил кризис. В Китае и Южной Корее практически не осталось популярных среди россиян подержанных машин. Эксперты отметили, что в наличии остались только сильно изношенные, транспортировка которых бессмысленна.

Например, к концу октября на всю Южную Корею есть только два подержанных BMW X3 в нормальном состоянии (средняя стоимость — примерно 4,5 миллиона рублей), BMW M3 — восемь экземпляров (8,5 миллиона рублей), а BMW X5 младше пяти лет (от семи миллионов рублей) почти отсутствуют как в Корее, так и в Китае. Также с азиатского рынка за минуты пропадают Kia. Речь идет о моделях возрастом от трех до пяти лет.

Ранее руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин заявил, что на продажи новых машин влияют цены, доступность разных комплектаций, качество сервиса и многие другие факторы. По его словам, некоторые марки покупатели не рассматривают из-за сложившихся стереотипов.