«Вторая ЕСовка отличилась». Захарова ответила главе МИД Финляндии за слова о нападении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет нападала на 19 соседних государств, но сама не подвергалась нападениям. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале .

Захарова напомнила, что в 1941 году нацистская Германия напала на СССР, и задалась вопросом, связано ли незнание этого факта финским министром с ее образованием в немецкой школе или с общим состоянием демократических институтов Финляндии.

«Уже вторая ЕСовка отличилась. <…>У меня вопрос к правительству… нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, — это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?» — написала Захарова.

По ее мнению, вариант «просто раздали натовскую методичку» — самый близкий к истине.

В своем посте представитель МИД также привела историческую справку, указав, что Финляндия сама вторгалась на территорию Советской России в 1918 и 1921 годах с целью отторжения приграничных земель. Она отметила, что планирует передать Валтонен перевод книги «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», изданной Российским военно-историческим обществом.

Ранее Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая также утверждала, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран», тогда как «ни одна из них не нападала на Россию».