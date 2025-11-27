Захарова призвала вызвать санитаров для Каллас после ее слов о нападениях России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая утверждала, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран», тогда как «ни одна из них не нападала на Россию». Свою реакцию на высказывание дипломат опубликовала в Telegram-канале .

«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала Каллас «врунгильдой» и предложила европейскому дипломату подсчитать, сколько раз западные страны применяли силу против суверенных государств — намекнув, что для такого списка «и суток может не хватить».

Глава дипломатии ЕС 26 заявила, что для обеспечения мирного процесса, сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Она также призвала усиливать давление на Москву с помощью санкций и призвала не верить заявлениям о проигрыше Киева.