Вступление Украины в НАТО будет зависеть от политической воли членов альянса, которой нет

Белый дом: у НАТО нет политической воли для включения Украины в блок

Фото: РИА «Новости»

Принятие Украины в Североатлантический альянс потребует политической воли от стран-участниц, которая сейчас у них отсутствует. Такое заявление сделал директор по европейским делам совета нацбезопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер, сообщили журналисты РИА «Новости».

«Целое командование (НАТО — прим. ред.) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля», — сообщил он.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг решил отказаться от своих слов о возможности включения Украины в альянс в 2034 году. По его словам, страна станет участницей альянса после прекращения боевых действий. Таково предварительное условие для вступления.

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