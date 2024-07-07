Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрекся от собственных слов о возможности вступления Украины в альянс в 2034 году. В интервью телеканалу CBS News он заявил, что предварительным условием для вступления страны в состав блока станет прекращение боевых действий.

«Никто не говорил: ровно 10 лет, но очевидно, что это очень серьезный вопрос для Украины. Потому что она сейчас находится в состоянии боевых действий», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня Украина нуждается в продолжении поддержки в своем противостоянии с Россией. По его словам, остановка конфликта станет предварительным условием для будущего членства Украины в любой международной организации.

О перспективах вступления Украины в НАТО к 2034 году Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству DPA. Он пояснил, что посвятил часть своей работы решению этого вопроса и надеется что его труд не пропадет.

На его заявление отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что покидающий пост генерального секретаря Североатлантического альянса снял с себя и своего окружения всю ответственность. Политик пояснил, что через 10 лет никого из действующих руководителей стран НАТО уже не останется на своих местах. Кроме того, Украина тоже прекратит свое существование.