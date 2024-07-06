Названа одна из целей визита Моди в Россию

Премьер-министр Моди поднимет в России вопрос об участвующих в СВО индийцах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию поднимет вопрос об увольнении индийцев, которых «по ошибке» отправили на службу в армию. Об этом сообщило Reuters.

Глава МИД Индии Винай Кватра сообщил изданию, что в российских войсках по ошибке могут служить от 30 до 40 граждан Индии. Поэтому в Нью-Дели намерены добиться их досрочного увольнения.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — отметил он. По его словам, 10 индийцев уже возвратили.

Моди посетит Москву с официальным визитом 8–9 июля, причем впервые с 2019 года. Премьер Индии проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По данным Кремля, лидеры планируют обсудить дальнейшее развитие дружественных отношений России и Индии, а также поднимут актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщило о передаче Минобороны Индии 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203.