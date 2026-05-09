Встреча Путина и Фицо в Кремле началась с неформального разговора

Неформальный разговор на ногах провели президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров. Их диалог попал в прямой эфир телеканала «Россия 24» .

Российский лидер поблагодарил гостя за приезд в Москву, несмотря на все сложности.

«Знаю, что вы проделали долгую дорогу, чтобы сюда добраться», — сказал Путин.

Фицо ответил, что прилетел через территорию Германии и Чехии, и признался, что это лучше, чем на машине.

На официальной части переговоров президент России поблагодарил премьера Словакии за сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны.

«Отмечу, что вклад в Великую Победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события словацкого национального восстания 29 августа 1944 года», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что благодарен руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, принимавших участие в освобождении страны от фашистской оккупации.

Кроме того, Путин отметил устойчивую динамику сотрудничества в российско-словацких отношениях, которые на протяжении многих лет характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества.

Президент России подчеркнул, что также приветствует восстановление двустороннего сотрудничества, которое прежние власти Словакии заморозили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» до начала встречи Путина и Фицо заявил, что пока словацкий премьер не передавал никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского. Так он ответил на вопрос о появившихся накануне сообщений в словацких СМИ.

Роберт Фицо прилетел в Москву в минувшую пятницу, 8 мая. Он прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.