Фицо привезет в Москву послание от Зеленского

Фицо во время визита в Москву может передать послание от Зеленского

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время визита в Москву на 9 мая может передать послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Pravda со ссылкой на МИД республики.

«Государственный секретарь МИД Растислав Хованец отметил, что Фицо передаст российскому руководству послание от президента Украины „, — отметило издание.

Хованец добавил, что Фицо может получить от российского лидера Владимира Путина данные о взгляде Москвы на способы разрешения конфликта.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что украинским переговорщикам известно, что необходимо сделать для урегулирования, но это зависит от политического руководства на Украине.

Помимо Фицо День Победы в Москве отпразднуют еще 11 членов иностранных делегаций, заявляли в пресс-службе Кремля.