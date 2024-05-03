Временный запрет на экспорт сахара ввели в России | 360°

Власть 03 мая 2024, 21:22 Временный запрет на экспорт сахара ввели в России Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара до 31 августа Freepik

Читать 360 в

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны сахара. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Речь идет о продуктах тростникового и свекловичного происхождения, а также о химически чистой сахарозе. Ограничение будет действовать до 31 августа текущего года, указали в документе.

Реклама

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — отметили в сообщении.

По данным министерства торговли Турции, эта страна в апреле импортировала из России продукции более чем на 3,3 миллиарда долларов.

Представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин заявил, что Россия является крупным экспортером зерна в ОАЭ. Доля российского зерна в общем импорте арабской страны составляет до 35%. Об этом сказал торговый