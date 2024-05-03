Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Турцию | 360°

Мир 03 мая 2024, 15:50 Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Турцию Минторг: Россия вошла в тройку лидеров по поставкам товаров в Турцию Unsplash

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Турция в апреле импортировала из России продукции более чем на 3,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные турецкого Минторга.

Первое место по поставкам занял Китай, на долю которого пришлось 3,753 миллиарда долларов. За ним следуют Россия и ФРГ. Основная доля турецкого экспорта пришлась на Германию, США и Великобританию.

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В целом экспорт Турции с января по апрель составил 82,873 миллиарда долларов, что на 2,7% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт сократился на 8,9%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая сообщил о прекращении торгового оборота с Израилем в размере 9,5 миллиарда долларов. Приостановку товарооборота подтвердил Минторг.