Торгпред РФ заявил, что треть зерна ОАЭ закупает у России | 360°

Деньги 25 апреля 2024, 07:47 Торгпред РФ заявил, что треть зерна ОАЭ закупает у России Торгпред Терехин: треть зерна ОАЭ поступает из России Pxhere

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Россия является крупным экспортером зерна в ОАЭ. Доля российского зерна в общем импорте арабской страны составляет до 35%. Об этом сказал торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. Его слова привело РИА «Новости».

«Эмираты в силу своих природных условий очень зависимы от импортного продовольствия», — пояснил Терехин.

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Он добавил, что доля импорта продуктов составила почти 90%. Для России это большие возможности по экспорту сельскохозяйственной продукции. Главным образом Россия поставляет зерно, подытожил торгпред.

Российские власти стараются поддерживать развитие агропромышленного комплекса. По словам сыровара Олега Сироты, сейчас много свободных ниш для фермеров, в которых низкая конкуренция и можно заработать.