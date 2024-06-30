В Crocus Group рассказали о планах восстановления сгоревшего при теракте «Крокуса»

Фасад сгоревшего во время теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске восстановят. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель компании Crocus Group.

При этом пока в компании не приняли решение, построят ли на месте мемориал памяти погибшим, а также продолжится ли восстановление других его частей.

В Crocus Group напомнили, что площадь здания составляла 400 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что планов восстановления концертного зала в «Крокус Сити Холла» нет. До этого губернатор Подмосковья сказал, что на месте «Крокуса» могут создать памятный сквер.