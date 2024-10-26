Вологодский губернатор потребовал благодарности за свою работу

Вологодский губернатор Георгий Филимонов в ходе церемонии награждения лучших работников сельского хозяйства региона упрекнул одного из присутствующих в неуважении к своей работе. Об этом сообщил телеканал «Русский Север» .

Губернатор опоздал на встречу на полтора часа, но во время выступления сильно возмутился, заметив, что один из присутствующих пользовался мобильным телефоном в этот момент.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. Работаем мы, в том числе, для отрасли (сельскохозяйственной — прим. ред.)», — заявил глава региона.

Филимонов отчитал мужчину, заявив, что сам работает в режиме 24/7. Кроме того, он выгнал съемочную группу телеканала, после чего работала лишь камера пресс-службы губернатора. Филимонов добавил, что запись ведется «для внутреннего потребления».

Редакция телеканала оценила поведение губернатора как хамское отношение к людям и настаивает на публичных извинениях, сообщили в группе «Русского Севера» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Филимонов представил законопроект, по которому на территории области разрешать продавать алкоголь лишь в ограниченные временные рамки — с 12:00 до 14:00.