В Волгоградской области ограничат продажу алкоголя

В будни в Волгоградской области продавать алкоголь будут два часа в день

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил законопроект, по которому продажу алкоголя на территории региона разрешат лишь в ограниченные временные рамки — с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Правило коснется только рабочих дней и новогодних праздников, при этом заведения общественного питания останутся вне нормы. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Кроме того, новый документ вводит запрет на продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Список таких дней включает Праздник весны и труда, День России, День знаний, День народного единства и День Конституции Российской Федерации.

Филимонов ранее подчеркнул, что планирует избавиться от алкомаркетов в Вологодской области и запретить продажу алкоголя в непосредственной близости к объектам культуры. Инициативу он озвучил в начале октября, одновременно с анонсом упомянутого законопроекта.

По мнению психологов, отказ от употребления тяжелой пищи и алкоголя на ночь поможет наладить качество сна.