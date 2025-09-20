Володин заявил, что мигранты не должны привозить семьи в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным подход Минэкономразвития к вопросу трудовой миграции. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале .

«Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну — отработали и уехали», — сказал Володин.

По его словам, приезд мигрантов вместе с семьями и детьми уже влечет совсем другие требования. Володин подчеркнул, что считает важным сформулированную позицию министерства и готов ее поддерживать.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что главная задача властей — повышение производительности труда среди местного населения, а в долгосрочной перспективе Россия не должна опираться на массовый ввоз рабочей силы. МВД оценивало число нелегальных мигрантов в стране примерно в 670 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий также подчеркнул, что власть не должна игнорировать проблемы в сфере миграции.