«Приехал — отработал — уехал». В России введут новую схему для мигрантов
Решетников: Россия не должна обеспечивать мигрантов проживанием и образованием
Россия введет для трудовых мигрантов новый принцип «приехал — отработал — уехал». Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда, его слова привело РИА «Новости».
Министр пояснил, что экономике России приходится развиваться в условиях кадрового дефицита из-за демографической ситуации. Он отметил, что необходимость привлечения мигрантов есть, однако делаться это будет теперь по новой схеме.
То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, [не нужны] ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее.
Максим Решетников
министр экономического развития
Глава Минэкономразвития напомнил о росте ВВП России выше 4% в 2023–2024 годах при низкой безработице. Он связал это с развитием платформенной экономики, позволяющей эффективнее вовлекать трудовые ресурсы.
Основной задачей министр назвал рост производительности труда через вовлечение молодежи и старшего поколения. Решетников отметил, что современная молодежь требует гибкого графика и интересной работы, и, по его мнению, платформенная экономика может удовлетворить подобные запросы.
Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах.
Максим Решетников
министр экономического развития
Ранее Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить приоритет для российских детей при зачислении в школу. Наследников мигрантов, по его мнению, следует принимать только при наличии свободных мест и на платной основе.