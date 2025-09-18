Россия введет для трудовых мигрантов новый принцип «приехал — отработал — уехал». Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда, его слова привело РИА «Новости» .

Министр пояснил, что экономике России приходится развиваться в условиях кадрового дефицита из-за демографической ситуации. Он отметил, что необходимость привлечения мигрантов есть, однако делаться это будет теперь по новой схеме.

То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, [не нужны] ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее.

Глава Минэкономразвития напомнил о росте ВВП России выше 4% в 2023–2024 годах при низкой безработице. Он связал это с развитием платформенной экономики, позволяющей эффективнее вовлекать трудовые ресурсы.

Основной задачей министр назвал рост производительности труда через вовлечение молодежи и старшего поколения. Решетников отметил, что современная молодежь требует гибкого графика и интересной работы, и, по его мнению, платформенная экономика может удовлетворить подобные запросы.