«Приехал — отработал — уехал». В России введут новую схему для мигрантов

Решетников: Россия не должна обеспечивать мигрантов проживанием и образованием

Фото: РИА «Новости»

Россия введет для трудовых мигрантов новый принцип «приехал — отработал — уехал». Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда, его слова привело РИА «Новости».

Министр пояснил, что экономике России приходится развиваться в условиях кадрового дефицита из-за демографической ситуации. Он отметил, что необходимость привлечения мигрантов есть, однако делаться это будет теперь по новой схеме.

То есть все по-честному, люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. То есть нам здесь не нужны, так объективно, [не нужны] ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее.

Максим Решетников

министр экономического развития

Глава Минэкономразвития напомнил о росте ВВП России выше 4% в 2023–2024 годах при низкой безработице. Он связал это с развитием платформенной экономики, позволяющей эффективнее вовлекать трудовые ресурсы.

Основной задачей министр назвал рост производительности труда через вовлечение молодежи и старшего поколения. Решетников отметил, что современная молодежь требует гибкого графика и интересной работы, и, по его мнению, платформенная экономика может удовлетворить подобные запросы.

Во многом это связано с тем, что сам характер трудовых отношений, сам рынок труда очень сильно изменился. И в основе этих изменений платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее и в больших объемах вовлекать труд в разных формах, и предприятиям приобретать труд в разных формах.

Максим Решетников

министр экономического развития

Ранее Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить приоритет для российских детей при зачислении в школу. Наследников мигрантов, по его мнению, следует принимать только при наличии свободных мест и на платной основе.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте