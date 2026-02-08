Володин обозначил сроки законодательного решения проблемы «Почты России»

Госдума и правительство России договорились создать рабочую группу для решения проблем «Почты России». Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале .

«Проблем у „Почты России“ накопилось много. Они носят комплексный характер», — отметил он.

Люди жалуются на закрытие почтовых отделений. Особенно это касается удаленных сельских районов. Почтальоны отмечают низкие зарплаты и трудные условия работы.

Достигнута договоренность с правительством о совместной работе по решению проблем и развитию «Почты России». Будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Государственной Думы.

«Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем», — добавил он.

Около 40 тысяч сотрудников «Почты России» уволились с начала года из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблемы необходимо решить в ближайшее время, «иначе скоро все там разбегутся».