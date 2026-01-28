Матвиенко предупредила о скором бегстве сотрудников «Почты России»

Проблемы «Почты России», особенно выраженные в сельских отделениях, необходимо решить в ближайшее время. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

«Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, условия [плохие]. Особенно сельские отделения, в малых городах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — сказала она.

Ранее стало известно, что около 40 тысяч работников «Почты России» уволились с начала 2025 года. Причиной стали низкий уровень дохода и растущий список обязанностей.

В некоторых регионах зарплата сотрудников не дотягивает даже до 25 тысяч рублей.