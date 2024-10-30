Володин объяснил развал Советского Союза предательством в правящей партии

Советский Союз развалился из-за огромного расслоения, появившегося между его жителями и политической элитой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, его процитировала «Парламентская газета» .

«Именно по этой причине развалился Советский Союз: из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», — добавил он.

При этом Володин отметил, что «негодяи» и «предатели» появились не откуда-то, а из недр самой Коммунистической партии. Он добавил, что большевикам не стоило и сносить памятники политическим и военным деятелям царской России, отметив, что сегодня монументы Ленину и другим большевикам находятся под охраной государства.

Ранее председатель Госдумы заявил, что СССР развалился после выхода одного известного перестроечного фильма.