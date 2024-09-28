Военкоры рассказали Белоусову о ситуации в зоне СВО

Встречу с работающими в зоне проведения спецоперации корреспондентами и блогерами провел министр обороны России Андрей Белоусов. Это уже третье подобное мероприятие для руководителя ведомства. Как сообщило РИА «Новости» , в ходе общения участники обсудили ряд проблем и вопросов по ситуации на различных участках фронта.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале уточнил, что на встречу с министром обороны приехали около 15 коллег.

«Открытый и откровенный разговор, в ходе которого мы озвучили все проблемы, о которых нам рассказывают бойцы в окопах, их родственники и мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий», — написал Коц.

Журналист добавил, что Белоусов пообещал подготовить решения по всем озвученным проблемам.

Прошлая встреча министра обороны прошла в начале июня в закрытом режиме. В ведомстве пообещали, что подобные мероприятия станут регулярными.

О том, что министр следит за ситуацией в зоне проведения специальной военной операции не только по официальным сводкам, стало понятно, когда Белоусов потребовал расследовать причины гибели военнослужащих 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными Эрнест и Гудвин и подключил к этой работе Департамент военной контрразведки ФСБ. На историю погибших офицеров требовали обратить внимание военные корреспонденты.