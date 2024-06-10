Белоусов провел встречу с работающими на СВО военкорами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. По данным РИА «Новости», подобные мероприятия станут регулярными.
Это первая подобная встреча. Журналисты отметили, что разговор с военкорами носил откровенный и конструктивный характер.
Также глава российского оборонного ведомства провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации. Белоусов отметил, что взаимодействие между Минздравом и Минобороны следует выстроить так, чтобы наиболее эффективно решать задачу качественного лечения военнослужащих.