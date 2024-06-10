Белоусов провел встречу с работающими на СВО военкорами

РИА «Новости»: Белоусов провел конструктивную встречу с военкорами с СВО

Фото: РИА «Новости»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. По данным РИА «Новости», подобные мероприятия станут регулярными.

Это первая подобная встреча. Журналисты отметили, что разговор с военкорами носил откровенный и конструктивный характер.

Также глава российского оборонного ведомства провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации. Белоусов отметил, что взаимодействие между Минздравом и Минобороны следует выстроить так, чтобы наиболее эффективно решать задачу качественного лечения военнослужащих.

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