Власти Турции начали готовиться к визиту Путина

Дата визита президента России Владимира Путина сейчас активно обсуждается в Турции. В Анкаре выразили надежду принять российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в турецком правительстве.

По его словам, сейчас идет согласование даты и повестки будущих переговоров двух лидеров. При этом приблизительная дата визита Путина в Турцию пока не определена.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в конце июля сообщал об активной подготовке президента России к визиту в Турцию. Путин и Эрдоган ранее проводили встречу 11 июля. Турецкий лидер тогда указал на важную деталь разговора с российским коллегой. По его словам, с президентом России можно продолжать переговоры, даже если есть разногласия в некоторых вопросах.