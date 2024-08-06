Власти Турции начали готовиться к визиту Путина

РИА «Новости»: Турция рассчитывает принять Путина в ближайшее время

Фото: pxhere.com

Дата визита президента России Владимира Путина сейчас активно обсуждается в Турции. В Анкаре выразили надежду принять российского лидера в ближайшее время, сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в турецком правительстве.

По его словам, сейчас идет согласование даты и повестки будущих переговоров двух лидеров. При этом приблизительная дата визита Путина в Турцию пока не определена.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в конце июля сообщал об активной подготовке президента России к визиту в Турцию. Путин и Эрдоган ранее проводили встречу 11 июля. Турецкий лидер тогда указал на важную деталь разговора с российским коллегой. По его словам, с президентом России можно продолжать переговоры, даже если есть разногласия в некоторых вопросах.

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