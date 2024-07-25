Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Президент Владимир Путин активно готовится к визиту в Турцию. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Активно, но дата пока неизвестна», — ответил он на вопрос о подготовке российского лидера к поездке.

В начале июля канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что дату визита Путина пока не назначили. Глава республики отмечал, что поездка российского лидера может поспособствовать процессу нормализации отношений Турции и Сирии.

Накануне Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Переговоры двух лидеров состоялись в Кремле. Они обсудили двусторонние отношения. В том числе лидеры затронули вопрос торгово-экономических связей, в которых, по словам Путина, есть перспективные направления.

Асад заметил, что российско-сирийские отношения остались на доверительном уровне, доказав зрелость народов двух стран, сообщил RT.