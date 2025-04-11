Владимир Путин встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости».
По его словам, встреча может состояться сегодня, 11 апреля. Она станет возможностью для России передать свои озабоченности президенту Соединенных Штатов.
Песков добавил, что российский лидер и Уиткофф, возможно, обсудят тему встречи Путина с Трампом. Также президент России и спецпосланник американского лидера рассмотрят аспекты урегулирования украинского кризиса.
Представитель Кремля подчеркнул, что время встречи президента России с Уиткоффом не регламентировано. Она продлится столько, сколько потребуется.
«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал Песков.
Самолет Стива Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге утром 11 апреля. Воздушное судно прибыло из Флориды, где расположена личная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.
Днем 11 апреля спецпосланника президента США заметили рядом с отелем в центре Северной столицы. Вместе с ним находился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.