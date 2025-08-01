Ветерану войны, выдворенному из Латвии, вручили российский паспорт

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично вручил 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, выдворенному из Латвии, российский паспорт. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале .

«Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге», — подчеркнул Ведерников.

Кроме того, он передал ветерану юбилейную медаль «80 лет Великой Победы», которой Москальенова наградил президент Владимир Путин.

Латвийские власти сочли старика угрозой безопасности, после того как он отказался подписать «анкету лояльности» и осудить действия России на Украине. Тогда его лишили вида на жительство и выслали из республики. В Риге он жил с советских времен, будучи военным.

Вместе с пенсионером в Псковскую область переехали и его дочери. Могила жены, внук и правнук остались в Латвии.