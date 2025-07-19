Власти Латвии выдворили из страны 98-летнего ветерана

Отметивший 98-летие ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальенов лишился вида на жительство в Латвии после отказа подписать «анкету лояльности» с осуждением России. Власти балтийской республики назвали пенсионера угрозой национальной безопасности и выслали из республики, сообщило радио Sputnik .

На помощь пожилому мужчине пришли российские дипломаты, которые организовали его переезд в Псковскую область.

В Латвии у Москальенова остались могила жены, внук и правнук. Дочери поддержали решение отца и уехали в Россию вместе с ним.

В балтийскую республику ветеран попал после боев на Дальнем Востоке против милитаризированной Японии. В Ригу его отправили на военную службу, и там же он вышел на пенсию.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ветеран получит все меры поддержки и, прежде всего, жилищный сертификат. Он добавил, что для него будет честью вручить Москальенову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку.

В январе прошлого года власти Латвии выслали военного пенсионера Бориса Каткова, прожившего в республике 57 лет. Постоянный вид на жительство он получил еще 2000 году, но спустя 24 года власти его аннулировали. В республике у пенсионера остались дети, внуки и правнуки.

В комментарии 360.ru Катков заявил, что он стал первым, кого выслали из Латвии, и в ближайшее время ожидается депортация еще двух тысяч человек с российским гражданством.