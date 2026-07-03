Верховный суд утвердил порядок сноса самовольных построек

Верховный суд утвердил правила для дел, связанных с самовольным строительством. Об этом говорится в пресс-релизе высшей судебной инстанции.

Судя по новому документу, сносить самовольные пристройки к многоквартирным домам или объекты, возведенные до вступления в силу Земельного кодекса, теперь можно только по решению суда. Кроме того, нижестоящие инстанции будут обязаны проверять, относятся ли постройки к самовольным.

Также суд утвердил право добросовестных застройщиков на компенсацию, если строение необходимо снести, несмотря на все разрешительные документы. Строительно-технические экспертизы по таким делам имеют право проводить только государственные органы.

Ранее Верховный суд разработал правила, по которым нижестоящие инстанции должны будут разбирать споры по сделкам с квартирами, если их оспаривают по «схеме Долиной».