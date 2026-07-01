Верховный суд разработал правила для спора о недвижимости после «схемы Долиной»

Верховный суд утвердил нормы для спора по сделке с квартирами по «схеме Долиной»

Заявление продавца квартиры о том, что он действовал под влиянием мошенников или не понимал последствий своих действий, больше не является основанием для отмены сделки, как это было в деле певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в обзоре президиума Верховного суда России .

Документ обязывает суды, рассматривающие споры об обжаловании сделок с недвижимостью, изучать не только позицию продавца, жалующегося на обман или помутнение рассудка, но и позицию покупателя.

«Судам следует принимать во внимание добросовестное поведение покупателя, а также наличие у него возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал продавец», — подчеркнули в релизе.

Кроме того, судьи обязаны предоставлять обеим сторонам равный объем защиты.

Подготовленный документ Верховный суд направил в нижние инстанции в качестве основы для рассмотрения подобных дел.

В начале января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о подготовке законопроекта о периоде охлаждения для сделок с недвижимостью. Речь идет о введении депозита, куда покупатель положит деньги, а продавец получит к ним доступ после передачи всех прав на недвижимость.

На такой шаг парламентарии пошли после участившихся случаев, когда продавшие квартиры пенсионеры через суд возвращали недвижимость с аргументом, что не осознавали своих действий. О такой схеме они узнали в ходе громкого процесса певицы Ларисы Долиной против предпринимательницы Полины Лурье.