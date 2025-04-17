Верховный суд приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, просившей приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск поступил в суд 31 марта. Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Организация находилась в списке запрещенных более 20 лет.

В декабре Совет Федерации одобрил закон, позволяющий исключать организации из списка запрещенных по решению суда, если иск об этом подал генпрокурор или его заместитель. Сама организация для этого должна прекратить оправдание, пропаганду и поддержку терроризма.

В ноябре о таких планах заявлял секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, посетивший Кабул. Такое решение, по его словам, позволило бы укрепить политические и экономические связи между Россией и Афганистаном.