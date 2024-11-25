Шойгу сообщил о планах исключить «Талибан» из списка террористов
Alemarah: Шойгу заявил о планах исключить движение «Талибан» из черного списка
Во время визита в Афганистан секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу озвучил планы России исключить движение «Талибан»* из своего списка террористических организаций. Об этом сообщил афганский новостной интернет-сайт Alemarah.
«Решение принято для укрепления политических и экономических связей двух стран», — отметили авторы материала.
Встреча прошла в президентском дворце в Кабуле, она была посвящена укреплению политических связей и развитию сотрудничества между двумя государствами.
Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар Ахунд подчеркнул, что правительство стремится к обеспечению безопасности и экономическому развитию страны. В частности, он упомянул о необходимости прекращения производства наркотиков и ликвидации террористических группировок, действующих на территории страны.
Ранее Киргизия исключила «Талибан»* из списка террористических организаций после тщательного изучения ситуации и получения оценки от компетентных государственных органов. В России исключение «Талибана»* из реестра террористов перешло в финальную стадию.
* Запрещенная в России террористическая организация.