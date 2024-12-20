Позволяющий исключить «Талибан» из реестра террористов закон одобрили в Совфеде

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Поправки предусмотрено в закон «О противодействии терроризму». Согласно изменениям, по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя запрет деятельности признанной России террористической организации приостанавливается.

Документ устанавливает, что такая приостановка возможна в случае наличия фактических данных, что такая организация после внесения ее в указанный список прекратила деятельность, направленную на оправдание, пропаганду и поддержку терроризма.

Ранее эксперт Станислав Тарасов отметил, что таким образом Россия сможет узаконить отношения с правящим политическим режимом в Афганистане.

* признан террористической организацией и запрещен в России.