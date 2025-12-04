«Вечен только Бог». Путин высказался о бессмертии

Путин заявил, что только Бог может существовать вечно

Президент России Владимир Путин не верит в достижимость бессмертия. Об этом он заявил в интервью каналу India Today.

«Все конечно. Только Господь Бог вечен», — сказал глава государства.

Также он заявил, что ни о чем не сожалеет, ведь оглядываться назад бессмысленно, «сделано то, что сделано».

В четверг, 4 декабря, Путин впервые за четыре года прибыл в Индию с визитом. В Нью-Дели он пробудет два дня. Премьер-министр Нарендра Моди примет российского президента на частном ужине в своей резиденции.

Перед поездкой он дал интервью индийским журналистам. В ходе беседы российский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет добиться урегулирования украинского конфликта.