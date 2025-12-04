Путин назвал искренними попытки Трампа урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне хочет добиться урегулирования украинского конфликта, но эта задача непростая. Об этом заявил в интервью India Today Владимир Путин.

«Это сложная работа и сложная миссия, которую взял на себя президент Трамп, — добиться, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу», — отметил он.

Интервью с индийскими журналистами записали накануне вечером в преддверии государственного визита Путина в Нью-Дели. Полная его версия выйдет в 18:30 по московскому времени.

В этом же разговоре российский лидер назвал необходимыми переговоры в Кремле с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, подводить какие-то итоги пока рано, но встреча была полезной, стороны детально обсудили каждый пункт плана.