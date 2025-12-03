Путин в Нью-Дели пообщается с Моди в неформальной обстановке

Ушаков: Путин 4 декабря пообщается с Моди в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин после прибытия в Нью-Дели в четверг, 4 декабря, проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке. Об этом сообщило помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Программа визита начнется завтра вечером. Наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции», — отметил Ушаков.

Помощник президента отметил, что стороны намерены подписать 10 межправительственных и межведомственных документов, а также около 15 коммерческих соглашений.

Кроме того, по итогам переговоров Путин и Моди утвердят программу экономического сотрудничества двух стран до 2030 года и примут совместное заявление.

С Путиным в Индию отправятся глава Минфина Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, представители бизнеса.

В повестке поездки Путина также участие в российско-индийском бизнес-форуме, посещение мемориала Махатмы Ганди и многое другое.

Ранее стало известно, что Индия планирует обсудить с Россией покупку истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500.