ВЭБ.РФ предложили сделать обязательным участником проектов ГЧП

Президент Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). С такой инициативой глава государства выступил на пленарном заседании ВЭФ.

Он заметил, что в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты, автомобильные трассы, обновляют городской транспорт. Но объем таких проектов достаточно мал — менее 3% ВВП или 4,4 триллиона рублей.

Путин призвал улучшать профильное законодательство и сам механизм работы государственно-частного партнерства. По его словам, нужно делать так, чтобы риски для всех сторон деятельности были прозрачными и распределялись справедливо.

«Предлагаю корпорации развития ВЭБ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов ГЧП, чтобы корпорация контролировала систему распределения рисков, поддержала выгоду проектов как для государства, так и для бизнеса», — добавил президент.