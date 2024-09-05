Путин назвал протяженность транспортного коридора от Петербурга до Владивостока

Путин: коридор от Петербурга до Владивостока будет насчитывать более 10 тыс. км

Автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока будет насчитывать более 10 тысяч километров. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин, сообщила, пресс-служба Кремля.

Он напомнил об открытой в декабре 2023 года дороге между Москвой и Казанью и анонсировал новый проект. По его словам, в конце этого года автомагистраль дойдет до Екатеринбурга.

«Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска», — подчеркнул глава государства.

Путин объяснил, что трасса достигнет Владивостока, а общая длина дороги будет насчитывать 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через российскую границу.

Ранее президент заявил о необходимости сделать Байкало-Амурскую магистраль полностью электрифицированной. Он добавил, что модернизация БАМ оказалась более масштабным проектом, чем ее строительство в советское время.