Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина началось во Владивостоке
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума. В нем принимает участие президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
В сессии вместе с российским лидером участвуют заместитель председателя Китая Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Накануне Путин провел переговоры с обоими гостями ВЭФ.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил причину уменьшения числа зарубежных участников Восточного экономического форума. На это повлияло давление Запада и угроза санкций, отметил официальный представитель Кремля. Он напомнил, что форум служит важной площадкой для диалога.
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