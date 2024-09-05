Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина началось во Владивостоке

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума. В нем принимает участие президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

В сессии вместе с российским лидером участвуют заместитель председателя Китая Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Накануне Путин провел переговоры с обоими гостями ВЭФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил причину уменьшения числа зарубежных участников Восточного экономического форума. На это повлияло давление Запада и угроза санкций, отметил официальный представитель Кремля. Он напомнил, что форум служит важной площадкой для диалога.