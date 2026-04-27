Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость сегодняшней встречи Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в свете текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС .

«Состоится беседа [Путина и Аракчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», — сказал представитель Кремля.

Аракчи прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом утром 27 апреля. Дипломат встретится с российскими официальными лицами, чтобы обсудить текущее состояние переговоров и урегулирование конфликта между США и Ираном.

Ранее глава МИД Исламской республики заявил, что обсудил дальнейшие пути диалога с Соединенными Штатами.