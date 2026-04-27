Глава МИД Ирана прибыл в Петербург

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Об этом сообщило агентство IRNA .

Глава МИД Исламской республики собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Дипломат станет участником дискуссий, посвященных дипломатическому урегулированию конфликта между США и Ираном.

Информацию о визите Аракчи подтвердил посол страны в Москве Казем Джалал. Он рассказал, что дипломат проведет консультации с официальными лицами России и обсудит текущее состояние переговоров и вопросы прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом прекратит отправлять в Пакистан своих представителей для контактов с Ираном. По его словам, руководству Исламской республики для продолжения переговоров следует прислать делегацию в Соединенные Штаты или договориться с американскими властями о телефонной беседе.