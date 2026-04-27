Иран обсудил пути продолжения диалога с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил дальнейшие пути диалога с США. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

«У нас были хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, и, слава богу, поездка прошла очень успешно. Мы рассмотрели то, что было в прошлом, и обсудили, в каком направлении и при каких условиях переговоры могут продолжаться», — отметил он.

В ходе визита в Оман он обсудил ситуацию в Ормузском проливе. Аракчи отметил, что у Тегерана и Маската много общего. Стороны решили продолжить диалог на уровне экспертов.

Утром 27 апреля Аракчи прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Глава МИД Исламской республики собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Дипломат примет участие в обсуждениях, связанных с дипломатическим разрешением конфликта между США и Ираном.