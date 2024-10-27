Варианты ответа на удары вглубь России изучат в Минобороны

Минобороны изучит вопрос о возможных ударах ВСУ вглубь России и предложит несколько вариантов ответа. Об этом в интервью Павлу Зарубину рассказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что такие удары технически могут наносить только военные НАТО. Россия должна на это реагировать, но когда и как — об этом рано говорить.

«Наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — подчеркнул Путин.

Запад должен был услышать сигналы о последствиях разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, заявил глава государства.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что Запад уже разрешил ВСУ бить по территории России, но не объявил об этом на официальном уровне. Сейчас западные страны прорабатывают механизмы поставки дальнобойного вооружения на Украину.