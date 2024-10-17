Запад уже принял решение об ударах ВСУ вглубь России

Западные страны приняли решение дать Украине зеленый свет в вопросе ударов дальнобойным оружием НАТО вглубь России. Об этом РИА «Новости» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он объяснил, что о решении пока не объявили на официальном уровне, но его согласуют в ближайшее время. По словам главы администрации, сейчас западные страны прорабатывают механизмы поставки дальнобойного вооружения.

Ганчев также выразил уверенность, что Россия молниеносно ответит противнику, когда у русского народа закончится терпение.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал перенести боевые действия на российскую территорию. Для этого ВСУ потребуются дальнобойные ракеты, добавил он.

В Пентагоне предупредили, что США не станут снимать для ВСУ ограничения на удары западными снарядами по территории России. В случае пересмотра этого решения может наступить эскалация конфликта, пояснили в оборонном ведомстве.