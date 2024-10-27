Западные страны должны были услышать сигналы о последствиях разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал президент Владимир Путин.

«Мне об этом не сообщали, но надеюсь, что на Западе услышали», — сказал глава государства.

Он пояснил, что дело не в том, разрешат ли Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Самостоятельно его применить страна не сможет.

«Тут нужна космическая разведка, которой у нее, разумеется, нет. Специалисты по данным разведки будут вводить полетное задание, чего украинская армия делать не может», — обратил внимание Путин.

По его словам, Минобороны изучает различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории.

В начале недели министр обороны США Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Они обсудили вопрос расширения использования дальнобойного оружия против объектов на территории России.