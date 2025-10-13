В СПЧ объяснили, кого затронет запрет на автомобильные номера без триколора

Меркачева: запрет на номера без триколора коснется зарегистрированных в России

Запрет на номера без триколора затронет только автомобили, зарегистрированные в России. Об этом рассказала изданию «Газета.ru» член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева.

«ГОСТ должен быть един для всех. Иначе получается, что кто-то считает, что ГОСТ не нужен, а кто-то считает, что нужен», — подчеркнула она.

По словам Меркачевой, некоторые владельцы дорогих машин из отдельно взятых регионов игнорируют требования закона.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею продавать «красивые» автомобильные номера через «Госуслуги», выведя эту сферу из тени. Однако когда эта инициатива вступит в силу, пока неизвестно.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила направлять деньги от продажи таких номерных знаков на социальные нужды.