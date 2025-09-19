В Госдуме раскрыли, куда пойдут деньги от продажи «красивых» номеров

Власти могут узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги. Накануне эту идею поддержал глава государства Владимир Путин. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала 360.ru о плюсах этой инициативы.

В России процветает теневой рынок «красивых» номеров. Это комбинации букв и цифр, которые легко запомнить. Особенно популярны номера с буквами «СВО» после начала специальной военной операции. Такие номера на серых рынках стоят от 150 тысяч рублей. Самые востребованные комбинации могут достигать пяти миллионов рублей. Яна Лантратова считает, что легализация торгов поможет упорядочить ситуацию и пополнить бюджет страны. Эту идею она высказала еще год назад.

«В Узбекистане, где зарегистрировано всего три млн автомобилей, система госаукционов для „красивых“ номеров принесла в 2021 году почти 25 миллионов долларов. В России, где на дорогах 53,8 миллиона машин, потенциальный доход от таких аукционов может составить порядка 35 миллиардов рублей только за первый год», — привела пример депутат.

По ее словам, эти средства можно направить на важные социальные нужды: помощь ветеранам боевых действий и многодетным семьям. Лантратова пришла к выводу, что бюджет страны теряет огромные суммы из-за отсутствия регулирования.

«Легальные аукционы через „Госуслуги“ сделают процесс покупки „красивых“ номеров прозрачным, удобным и, главное, законным. Россияне смогут официально приобрести номер, а бюджет получит солидное пополнение», — резюмировала Лантратова.

Ранее общественный деятель Андрей Ковалев отметил, что черный рынок «блатных» номеров существует давно и его не остановить. Даже после принятия подобной инициативы будут скупать такие номера пачками и потом перепродавать. Но в бюджет какие-то деньги уйдут.